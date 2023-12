Addio all’ex Serie A | è tutto vero | stavolta è ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo alcune indiscrezioni, ora è: il centrocampista lascia definitivamente il calcio giocato. Nel mondo del calcio, arrivati ad una certa età, è necessario appendere gli scarpini al chiodo: c’è chi arriva all’età di 40/42 anni ed è in grado di sostenere ancora ritmi elevati, e c’è chi, invece, all’età di 35/38 anni circa ha la necessità di smettere, contro voglia sicuramente, e decide di abbandonare ciò che lo ha accompagnato fin da piccolo, il calcio appunto. C’è chi decide, poi, di proseguire nel mondo del pallone intraprendendo altri incarichi, come quello di allenatore o direttore sportivo o agente di calciatori. In queste ore, ha fatto scalpore l’al calcio giocato di Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana: prima di abbandonare definitivamente il mondo del pallone, Chiellini ha voluto ...