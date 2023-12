Addio a Daniela Costa | l’attrice di “Paso Adelante” si è spenta a soli 42 anni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023), talentuosa attrice spagnola di42, ci ha lasciato. La notizia della sua prematura scomparsa è stata confermata dal collega e amico Miguel Angel Munoz, con cui ha condiviso il set in serie televisive di successo come “I Miei Adorabili Vicini”, “” e “La Sindrome di Ulisse”. Le cirnze esatte della sua morte non sono state divulgate. Il ricordo di Miguel Angel Muno No doy crédito con la vida Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos…Descansa en PazFamiliares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento pic.twitter.com/MBNFb59qKg— Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023 «Non posso crederci – ha scritto su X l’attore Miguel Angel Munoz -. Ci siamo ...