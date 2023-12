Ad Atreju spunta Giambruno | il saluto con Arianna e la sorpresa dello staff

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La presenza di Andreaadnon se l'aspettava nessuno. E invece il giornalista Mediaset, ex compagno della premier Giorgia Meloni, ha fatto visita nel pomeriggio alla kermesse organizzata a Castel Sant'Angelo, a Roma, Cogliendo di sprovvista gli stessi organizzatori e parlamentari di Fratelli d'Italia, che non erano stati avvertiti della sua presenza.è stato accolto dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che lo ha scortato nella sala Loi, dove l'evento organizzato da Fratelli d'Italia stava proseguendo con il programma della seconda giornata. Lì ha incontrato nel pubblicoMeloni, sorella della premier e responsabile organizzazione del partito, con cui ha avuto uncordiale. Per essere sottratto alla schiera di giornalisti e operatori presenti, come ...