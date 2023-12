Ad Atreju spunta a sorpresa Andrea Giambruno? La clamorosa reazione di Arianna Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'ex compagno della premier Giorgia, si è presentato aalla festa di, non rispondendo però alle domande dei cronisti. "C'è un dibattito in corso, rendetevi conto della situazione, siete inopportuni", è stato invece il commento diè arrivato poco prima delle 16 dall'ingresso principale della festa, subito notato da curiosi e giornalisti che lo hanno "accompagnato" mentre scendeva la lunga scalinata che porta al piazzale, dove si trovano l'albero di Natale bianco, pannelli che raccontano le trasferte internazionali die la tensostruttura per i dibattiti. Il giornalista è poi entrato nella sala mentre a parlare di giustizia era il turno di Matteo Renzi.