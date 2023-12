Acqua | Galimberti BrianzAcque | “Creare sinergia tra acqua e mondi solo in apparenza distanti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – “L’iniziativa è stata pensata perunatra l’che sembranoma in realtà sono molto vicini: dalla moda al cinema, dal food allo sport fino all’hospitality, dalla musica, al design, all’architettura”. Lo ha detto Alessia, consigliere CdA, a margine dell’evento ‘La sensibile magia dell’’, di cui è stata Art director, organizzato daper i suoi vent’anni di attività, con il patrocinio della Provincia di Monza Brianza, di Regione Lombardia, della Reggia di Monza e dell’Associazione per il disegno industriale. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.