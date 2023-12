Accademia di Santa Sofia | al ‘Comunale’ la Peleskova ammalia la platea

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOrchestra da Cameradi: la grande musica classica è tornata protagonista giovedì sera, al Teatro Comunale di Benevento. La prestigiosa Orchestra volerà poi in Marocco per una serie di concerti. Ospite della serata beneventana, il soprano ceco, Leona, interprete solista, che hato lae i palchi assiepati, impreziosendo con gran temperamento, eleganza e voce angelica, uno straordinario concerto dal titolo Tra Melodramma e Bel Canto. L’atteso appuntamento era una delle perle della nuova Stagione Concertistica 2023/2024, proposta dall’di, sempre in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Sempre ...