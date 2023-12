Abu Mazen: 'Gli Usa devono costringere Israele a cessare gli attacchi a Gaza'

Gli attacchi di Israele contro la popolazione palestinese, specialmente nella Striscia di Gaza , devono cessare: lo ha affermato il presidente palestinese,, nel suo incontro a Ramallah con il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan. Gli Stati Uniti 'devono intervenire per costringere Israele a fermare l'aggressione ...

Cisgiordania, Abu Mazen riceve Sullivan: "Usa fermi aggressione Israele" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Tra i palestinesi crescono i consensi per Hamas, diminuiscono quelli per Abu Mazen Contropiano

Abu Mazen: "Gli Usa devono costringere Israele a cessare gli attacchi a Gaza"

Le parole del presidente palestinese, Abu Mazen, nel suo incontro a Ramallah con il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan.

Hamas sempre piu' popolare nei Territori dopo l'attacco

Mentre in varie capitali si elaborano progetti per il futuro della Striscia dopo la guerra, un sondaggio condotto in Cisgiordania e a Gaza alla ...