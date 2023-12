Aboubakar Soumahoro | la suocera e la moglie del deputato rinviate a giudizio a Latina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La, lae il cognato disono stati rinviati a. Lo ha deciso il Giudice per l’udienza preliminare di, Pierpaolo Bortone, ordinando il processo per Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo e Michel Rukundo,e cognato deleletto dall’Alleanza Verdi Sinistra. A processo anche Ghislaine Ada Ndongo, Richard Mutangana e Christine Ndyanabo Koburangyira. Questi ultimi due imputati, nel corso della prima udienza davanti al giudice monocratico del tribunale di, Simona Sergio, potrebbe essere dichiarato lo stato di irreperibilità e per cui verranno stralciati. Il processo inizierà il 24 gennaio del 2024. Il processo riguarda la tranche di ...