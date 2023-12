A tanti utenti NoiPA non funziona ancora | flebile speranza per oggi 15 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Purtroppo assiminonneanche15: nonostante gli annunci di risoluzione ai problemi programmata per lo scorso 7, un’intera nuova settimana è trascorsa senza che nulla sia accaduto. Eppure proprio per15si nutrivano nuove speranze per un ritorno alla normalità di ogni aspetto del portale della pubblica amministrazione. I problemi consi sono manifestati a fine novembre per la prima volta. L’errore di acazione con Spid alla propria area riservata ha impedito a troppi dipendenti pubblici (o ex lavoratori in pensione) di non visualizzare il proprio cedolino relativo al pagamento di(particolarmente ...