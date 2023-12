A proposito de "La caduta" di Mussolini. Lettera a Ezio Mauro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Caro, ho guardato il tuo programma su “La” per la 7, mercoledì sera. Avevo letto quello che avevi scritto su Repubblica e nel libro Feltrinelli, dunque, per così dire, sapevo come andava a finire. Quella volta, perché come andrà, andremo, a finire questa volta, è ancora sulle ginocchia degli dèi. Guardando e ascoltando, invece che leggendo, qualche dettaglio mi ha colpito. Per esempio, che quando si comunica a, il 26 luglio, che il re gli ha fissato l’udienza a Villa Savoia, il protocollo prescrive con insistenza che lui, il “comandante supremo delle forze armate operanti su tutti i fronti”..., si presenti in borghese – Rachele gli sceglie un abito blu “troppo pesante per la domenica estiva”. Per arrestarlo meglio – ridurre l’imbarazzo eventuale di carabinieri e militari. Poco più in là, ...