“A Natale | quando si arriva ad una certa età | attorno ai 60 anni | ci si ferma a riflettere Penso a mio nonno | ci regalava mandarini…” | Gerry Scotti si racconta FQMagazine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Ho usato un artificio intelligente, non l’intelligenza artificiale”. Con queste paroletorna alla musica con l’album natalizio “Christmas”, nato anche grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Nella raccolta di brani da “All I Want For Christmas Is You” ea “Santa Claus Is Coming To Town”, laddove la voce del presentatore si “va”, l’artificio intelligente subentrava per completare l’opera musicale. Un progetto nato quasi per caso e in meno di un mese grazie all’apporto e al lavoro della casa discografica Warner che ha sposato il progetto. Si sta già pensando a un progetto estivo dal titolo provvisorio “Disco Maranza”, ossia una raccolta con le hit estive stracult e pop deglipassati, rivisitati “in chiave zio”. Come mai hai deciso di ...