A Gorizia il murales “Il segno delle donne”

Leggi su udine20

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non più un semplice luogo di passaggio, ma un’occasione di riflessione. La scalinata Sebastiano Sotgia, in via San Michele a, si è trasformata grazie al“Ilricorda le sue scrittrici”. Sui gradini sono stati dipinti i nomi di 18 scrittrici, poetesse e saggiste che hanno segnato la storia di, contribuendo alla valorizzazione della città e del suo territorio. L’opera è stata realizzata dall’associazione Save Art nell’ambitoiniziative organizzate per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, dal Comune diinsieme all’associazione Sos Rosa con il contributo della Regione. I nomi, individuati da Antonella ...