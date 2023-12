A Fiumicino e Ciampino attivi e-gates anche per le carte d’identità elettroniche | autorizzato utilizzo per 15 destinazioni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Negli aeroporti di Roma ci sono importanti novità per chi viaggia con la carta di identità. A pochi giorni dall’attivazione presso l’aeroporto “G.B. Pastine” di, adessonel principale scalo italiano, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di, è possibile utilizzare i varchi elettronici (e-), fino ad ora destinati unicamente al controllo dei passaporti, con la cartaitaliana. Lo rende noto Aeroporti di Roma in prima linea per rendere l’esperienza del passeggero in aeroporto sempre più veloce e sicura. Ae-per leI 32,4 milioni di Cie italiane emesse per i maggiori di ...