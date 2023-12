A De Laurentiis ancora brucia | «Ranieri e il Cagliari lo scorso anno furono molto fortunati contro il Bari»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il presidente del Napoli Desi è presentato alla Biennale di Venezia per ritirare due premi speciali: un leone d’oro alla “Società Sportiva Calcio Napoli” e uno per meriti sportivi. Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli* – Leone d’Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d’Oro per l’Imprenditoria pic.twitter.com/BmOG4LqRT7 — AurelioDe(@ADe) December 15, 2023 Ecco le dichiarazioni del presidente: «Sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla, venivo dal basket avendoci giocato da bambino pur essendobasso. Quando dicevano 4-4-2 non riuscivo a capire, dicevano c’è anche il 4-3-3, ah beh…ma è stata un’impresa di vita straordinaria. Questo vale per tutti i settori della professione, anche nel cinema è ...