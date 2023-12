A Bruxelles ora l' affitto diventa obbligatorio

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il governo della capitale belga vuole costringere i proprietari di immobili vuoti a metterli a disposizione di inquilini, con la minaccia di salate sanzioni. Un caso esemplare ha aperto la strada alla «via giudiziaria» alla locazione. Che la sinistra invoca agitando l’emergenza abitativa. «Compagni, sfondate le porte! Spalancate le finestre! Abbattete i muri! Nessuna proprietà privata deve restare libera!». A, tra non molto, potrebbero risuonare le grida dei gendarmi che, invece di dare la caccia a terroristi e criminali che abbondano nella «capitale» d’Europa, bussano alla porta di casa e verificano se è abitata, e da quanto tempo, e da chi. Non per motivi di ordine pubblico ma perché il governo di sinistra della Regione ha deciso di trascinare in tribunale chi, possedendo un immobile, non lo mette a disposizione della collettività affittandolo. Altro che ...