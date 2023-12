A Brighton tutti pazzi per Roberto De Zerbi | una città e una squadra ai suoi piedi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I giornali dilo chiamano RDZ: una sigla. Il popolo dei Seagulls, i “gabbiani”, urla il nome:ooo. I giocatori alternano “coach” e “mister”, ma nell’immaginario collettivo della sua truppa è considerato un “maestro”.Deha unae unaai: in quindici mesi è diventato il signore della comunità più open d’Inghilterra, sulla costa meridionale. Giovedì sera, l’1-0 sul Marsiglia di Rino Gattuso maturato all’88’ con il gol di Joao Pedro, 6 reti in altrettante gare in Europa League, ha esaltato lo stadio Falmer: una bolgia. Una serata memorabile: primo posto nel girone acciuffato all’ultimo tuffo, accesso agli ottavi senza la seccatura dei playoff, vittoria prestigiosa su un club importante del panorama ...