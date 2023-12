4-0 al Rakow | l' Atalanta chiude il girone di Europa League imbattuta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Nessun esperimento, ma soltanto una vittoria, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan. L'vince 4-0 contro ilgrazie alla doppietta di Muriel e ai gol di Bonfanti e De Ketelaere, i nerazzurri chiudono da imbattuti ilD con 14 punti e quattro vittorie. La squadra di Gian Piero Gasperini, anzichè pensare al risultato già acquisito, ha cercato di proporre il proprio gioco, come ribadito alla vigilia dal tecnico dei nerazzurri. Muriel ci ha messo 14 minuti a trovare il gol del vantaggio dopo il suggerimento di Miranchuk, Bonfanti ha messo la firma al 26': il difensore all'esordio inha trovato il primo gol dopo una serie di rimpalli in area polacca. La reazione da parte degli uomini di Szwarga è stata timida, quasi passiva: lo stesso Muriel ha sfiorato ...

Atalanta, Gasperini: 'Muriel è straordinario, ma non so cosa succederà a gennaio. Sui giovani....'

LA PARTITA - ' Onestamente ilme lo aspettavo meglio . All'andata è stata più difficile. In campo io ho comunque schierato giocatori che fanno parte della prima squadra e poi alcuni ragazzi ...

Europa League: Rakow-Atalanta 0-4, la Dea chiude il girone con un poker Sport Mediaset

Europa League, Rakow-Atalanta 0-4: la DEA chiude con un poker. Muriel show AreaNapoli.it

Gasperini: «Giovani interessanti. Muriel straordinario e dagli altri ho avuto una buona risposta»

Le parole a Sky Sport di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria tra Atalanta e Rakow: tra analisi, mercato e punti di vista Le parole ai microfoni di Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero ...

4-0 in casa del Rakow, l'Atalanta chiude il girone di Europa League imbattuta

L'Atalanta vince in trasferta 3-0 sul campo del Rakow, nella sfida del Gruppo D valida per l'ultima giornata di Europa League. Tutto facile per la squadra… Leggi ...