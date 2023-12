4-0 al Rakow | l' Atalanta chiude il girone di Europa League imbattuta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Nessun esperimento, ma soltanto una vittoria, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan. L'vince 4-0 contro ilgrazie alla doppietta di Muriel e ai gol di Bonfanti e De Ketelaere, i nerazzurri chiudono da imbattuti ilD con 14 punti e quattro vittorie. La squadra di Gian Piero Gasperini, anzichè pensare al risultato già acquisito, ha cercato di proporre il proprio gioco, come ribadito alla vigilia dal tecnico dei nerazzurri. Muriel ci ha messo 14 minuti a trovare il gol del vantaggio dopo il suggerimento di Miranchuk, Bonfanti ha messo la firma al 26': il difensore all'esordio inha trovato il primo gol dopo una serie di rimpalli in area polacca. La reazione da parte degli uomini di Szwarga è stata timida, quasi passiva: lo stesso Muriel ha sfiorato ...

Oltre il risultato, se non quello degli atalantini a Rakow (straordinario)

Lo spettacolo dei 641 tifosi dell'nonostante il freddo, i chilometri e la qualificazione praticamente in tasca Per chi sente l'A. B. C. sulla propria pelle ha due frasi su cui appoggiarsi per descrivere in poche ...

Col Rakow Czestochowa apre il veterano Muriel, che nel secondo tempo ne fa un altro come a Graz, e la mette al sicuro il ventenne difensore Bonfanti, alla seconda presenza in prima squadra. (Ansa) ...

