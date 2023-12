Zuppa di Porro 14 dicembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023)di. Migranti stop dell’albania, ma poi leggete pre Corte albanese e capite bene cosa è accaduto. Il veto della Meloni al patto di stabilità diventa un caso, ma lo aveva chiesto Moti al Senato. Marina risponde a Cdb e Belpi dice che lo aveva già scritto. Airbnb paga al fisco. Cop28 arriva l’accordo per la decrescita da phase out a transitioning out: questi so matti cazzullo democristiano: nè con ultima generazione nè con negazionisti. Uccise pare violento e si becca il carcere. La follia di Davigo cucinata da Ruggieri sul Riformista. Indagine sul chirirgo del Papa. #rassegnastampa14dic23 L'articolo proviene da Nicola