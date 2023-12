Zeman sta meglio | «Ha avuto una piccola ischemia cerebrale» I medici | «Dovrà smettere di fumare»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo lo spavento per il malore in allenamento dell’allenatore del Pescara Zdenek, la risonanza magnetica ha confermato che si è trattato di unae isono ottimisti per il miglioramento delle condizioni di salute del tecnico. Un altro esame verrà svolto domani, 15 dicembre, per capire quando potrà tornare a casa il tecnico boemo, se nel prossimo weekend o entro il 23 dicembre. Rimane da capire che faccia abbia fatto quando igli hanno vietato diancora. Non solo durante la degenza, ma anche in futuro. La sigaretta pernon è un vezzo ma una compagna inseparabile, quando si poteva ancora aa bordocampo ne aveva sempre una tra le dita. C’è da immaginare che non sia rimasto ...