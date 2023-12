Zeman | intervento scongiurato Ma il ritorno in panchina dovrà attendere

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023)per Zdenek, cheperò aspettare per tornare alla guida del suo Pescaral’alla carotide per Zdenekche, come spiega la Gazzetta dello Sport, avrebbe tanto voluto seguire il suo Pescara nel match contro l’Ancona. Il tecnico boemoperò rimanere a riposo forzato almeno fino al 28 del mese, prima di poter riprendere a seguire la sua squadra. Per rivederlo in, continua il quotidiano, bisognerà però aspettare probabilmente la Primavera.