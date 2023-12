Zaire-Emery | il 17enne che ha salvato il Psg e la panchina di Luis Enrique Sueddeutsche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Psg ha superato i gironi di Champions grazie al pareggio di 1-1 maturato a Dortmund e all’aiuto del Milan che ha vinto a Newcastle 2-1. Il Psg ha rischiato di non qualificarsi ma a Parigi sta nascendo una nuova stella. Si chiama, ha appena 17 anni, e ieri sera ha letteralmenteladi. Se n’è accorta anche lache dedica un articolo all’enfant prodige: “Wawa, così lo chiamano a Parigi, hail suo Psg con un gol e molto coraggio nell’1-1 contro il Borussia Dortmund, haanche il lavoro del suo allenatore e forse l’intero progetto del club. Si poteva immaginare che questo gruppo F sarebbe stato emozionante; anche in questo caso è stato usato il termine eccessivamente ...

Il Psg pareggia a Dortmund e va agli ottavi di Champions, avanti anche il Porto

A sbloccare il match sono i padroni di casa con Adeyemi (51'), ma il Paris Saint - Germain riesce a pareggiare poco dopo con il 17enne(56') per poi vedersi annullare al 76' per ...

Pareggia subito il PSG con Zaire-Emery: 1-1 a Dortmund Milan News

Champions, il Psg pareggia e va agli ottavi. Porto avanti con Taremi, gol di Philipps nel City. Fuori lo Shakhtar Calciomercato.com

Reijnders premiato MVP UEFA: “Felice della vittoria e di restare in Europa”

Missione completata a metà per gli uomini di Stefano Pioli. Il Milan in trasferta al St. James Park passa in svantaggio di un ...

PSG, qualificazione e polemiche: tensione tra Luis Enrique e Mbappé

PSG avanti con il brivido in Champions League: a Dortmund basta l'1-1, ma la gestione della partita nel finale da parte dell'allenatore non è piaciuta all'attaccante ...