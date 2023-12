Yu Yu Hakusho | la recensione della serie Netflix tratta dal famoso manga giapponese

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La: Yu Yu, del 2023 Creata da: Akira Moriie e Kazutaka Sakamoto. Cast: Takumi Kitamura, Kotone Furukawa, Shuhei Uesugi, Sei Shiraishi. Genere: Action, avventura. Durata: 50 minuti/5 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima stampa. Trama: Yusuke Urameshi, duro dal cuore d’oro, dopo essere morto in un incidente viene riportato in vita per diventare un detective del mondo degli spiriti, incaricato di trovare e sconfiggere i demoni arrivati nel mondo umano. Il 2023 è senza dubbio l’anno degli sh?nensu: dopo il fortunatissimo adattamento di One Piece (tra i prodotti seriali ad oggi più visti di sempre in piattaforma), arriva la trasposizione di un’altra opera a fumetti particolarmente amata sia in patria come nel resto del mondo, Yu degli ...