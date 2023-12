You Tube | i dieci video musicali più cliccati in Italia nel 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Youha reso nota la classifica deipiù visti innel corso del, nella quale in cima alla lista troviamo il brano vincitore dell’ultimo Festival Di Sanremo, Due Vite di Marco Mengoni La canzone che ha trionfato nella 73esima edizione del Festival, ha raggiunto i 98 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming. Come nella graduatoria della kermesse canora, al secondo posto troviamo Lazza con la sua Cenere (64 milioni di views), seguito da uno dei tormentoni dell’anno, Mon Amour di Annalisa: insieme ai quattro dischi di platino, il brano su Youha ottenuto 56 milioni di streaming. Un altro brano tra le sorprese che abbiamo ascoltato sul palco del Teatro Ariston, Supereroi di Mr Rain che è stato cliccato per 50 ...