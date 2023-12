Xiaomi 14 Pro potrebbe deludere gli utenti europei | mentre spuntano novità su Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro potrebbe non essere lanciato fuori dalla Cina: lo suggerisce il software

Un nuovo rapporto in rete suggerisce che14potrebbe non arrivare nel mercato internazionale . Il colosso asiatico infatti prevede di lanciare la nuova serie14 il prossimo anno, ma senza il modello. A suggerirlo è lo ...

Se aspettavate Xiaomi 14 Pro potreste ricevere una brutta sorpresa SmartWorld

Redmi Note 13 e Note 13 Pro anche in versione 4G: Xiaomi non si smentisce mai GizChina.it

Redmi Note 13 5G series confirmed to launch in India on January 4: Here is what to expect

Xiaomi India confirms the launch of the Redmi Note 13 5G series on January 4, 2024. The series will likely include the Redmi Note 13, the Redmi Note 13 Pro, and the Redmi Note 13 Pro+.

Xiaomi 14 Pro may never be seen outside China

Just the Xiaomi 14 The dark satanic rumour mill has manufactured a hell-on-earth yarn claiming that Xiaomi is only going to release the Xiaomi 14 in the international markets and not the Pro flavour.