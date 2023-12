WWE | Incontro di alto livello con Warner per i diritti di Raw | possibili conseguenze per la AEW

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La World Wrestling Entertainment continua a lavorare per trovare un nuovo partner per itv di Monday Night Raw. PWInsider.com ha confermato quanto si racconta da giorni, cioè che sarebbero ben avviati i rapporti conBros Discovery, attuale partner della AEW. Secondo PW Insider, lunedì mattina Marc Shapiro di TKO e Nick Khan e Paul Levesque della WWE si trovavano a New York presso la sede dellaBros. Discovery per incontrare Bruce Campbell, dirigente della WBD, in merito al potenziale passaggio di Raw alla famiglia WBD. Campbell ricopre la posizione di Chief Revenue and Strategy Officer. Sembra che il contingente WWE si è incontrato con Campbell per diverse ore lunedì mattina e che almeno una parte dell’si è svolta in una sala conferenze solitamente riservata a David Zaslav, ...