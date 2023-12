Wta 125 Limoges 2023 | Cocciaretto batte Semenistaja e accede ai quarti di finale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Elisabettaprova a chiudere nel migliore dei modi l’annata tennistica, avanzando aididel WTA 125 di. La tennista marchigiana, che ha ricevuto una wild card ed è la prima testa di serie del tabellone francese, ha sconfitto senza troppi patemi la lettonecon il punteggio di 6-3 6-4. Ora l’azzurra proverà a fare meglio rispetto alla scorsa settimana, quando venne eliminata proprio aiad Angers dalla Paquet. Per andare in semibisognerà superare una tra la statunitense Kessler e la russa Erika Andreeva, sorella maggiore di Mirra. SportFace.

Limoges: Cocciaretto a caccia dei quarti

Elisabetta Cocciaretto torna in campo stasera per il secondo turno nell'"Open BLS de Limoges" , torneo- l'ultimo della stagione - dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Beaublanc della città nella regione della Nuova ...

WTA 125 Limoges: I risultati con il dettaglio del Secondo Turfno. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE) LiveTennis.it

Pronostici tennis oggi 14/12/2023: quote Wta Limoges Bwin News

WTA Limoges 2023, Elisabetta Cocciaretto elimina in due set Darja Semenistaja

Nuovo successo per Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 1, agli Open BLS de Limoges: nel torneo di categoria WTA 125 in corso a Limoges, in Francia, sul veloce indoor, l'azzurra, in tabellone ...

Limoges: Cocciaretto a caccia dei quarti

Elisabetta Cocciaretto torna in campo stasera per il secondo turno nell''Open BLS de Limoges' , torneo WTA 125 - l'ultimo della stagione - dotato ...