Wonka | la trama del film con Timothée Chalamet senza spoiler

Leggi su screenworld

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ladivedrà il personaggio di La Fabbrica di Cioccolato mostrare allo spettatore le sue origini e come abbia fondato la sua società. Il ragazzo torna in città dopo un lungo viaggio in cui ha conosciuto gli Umpa Lumpa, ma è costretto a lavorare presso una lavanderia prima di poter realizzare il suo sogno e ha necessità di sconfiggere i tre mastri cioccolatai per poterlo fare. Nel 1964 usciva il libro di Roald Dahl, La Fabbrica di Cioccolato e in breve tempo divenne un grande successo nella narrativa per ragazzi. La storia era incentrata su un gruppo di bambini che veniva invitato all’interno della fabbrica del cioccolatiere più famoso e importante di tutti i tempi, Willy, che non si faceva vedere da anni. Il suo carattere schivo e stravagante lo rendono un personaggio cinico e, in qualche modo, sadico. Tuttavia come si ...