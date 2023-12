Wesley Sneijder | «Uomini allenati da donne? Stiamo esagerando»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L'ex calciatore intervenendo alla trasmissione Veronica Offside, ha spiegato: «Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna». Tante però lo stanno già facendo in molti sport