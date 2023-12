Welfare | Fazzari Fater | In azienda abbiamo pianificato incontri davanti a un caffè

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Labitalia) - "Per ampliare le politiche diinstravolto le agende eglicon i nostri dipendentiun. Ogni persona inpuò scegliere come coniugare la vita professionale con quella personale, anche portando gli amici a 4 zampe sul posto di lavoro". A dirlo Antonio, general manager, intervenendo al Palazzo dell'Informazione a Roma 'Lavoro ea misura di famiglia', l'evento organizzato per il progetto Demografica dall'Adnkronos. "Da due anni - ha ricordato -esteso il congedo parentale a 3 mesi eil 100% dei papà di ...