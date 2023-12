Wanda Nara | “Ballando? Mi alleno anche in garage | ovunque Fa piacere che…”

Guillermo Mariotto senza freni: "I social sono come una sputacchiera. E su Mammuccari ..."

... Mariotto si è più volte messo in mostra in questa edizione del talent danzante di Rai Uno e nell'ultima intervista rilasciata a Novella2000 ha avuto parole pungenti per tutti a partire da...

Wanda Nara, festa di compleanno in Turchia da Mauro Icardi. Lui: «Ti auguro sempre il meglio» leggo.it

I pregiudizi di Pasquale La Rocca su Wanda Nara: Pensavo fosse una diva capricciosa Fanpage.it

Ballando con le stelle, incursione nello studio: Fiorello e Biggio choc

Fiorello e Biggio si sono introdotti nello studio di Ballando con le stelle. I due hanno rischiato di essere scoperti da Milly Carlucci.

Wanda Nara continua a ballare: allenamenti anche in garage

L'argentina, in corsa per l'edizione di Ballando con le Stelle, continua ad allenarsi in ogni luogo possibile. (da wanda_nara Instagram) ...