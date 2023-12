Volley femminile | definite le semifinaliste del Mondiale per Club | spiccano VakifBank ed Eczacibasi

Giuseppe Cuccarini può diventare l'ottavo re di Roma: la 'seconda giovinezza' del tecnico di Città di Castello

2023 - 2024 Serie A1Due scudetti in Polonia, uno in Turchia e uno in Italia, una Coppa Cev, diverse coppe e supercoppe nazionali. In oltre trent'anni di panchina Giuseppe Cuccarini ...

Compleanno speciale in casa Melendugno: capitan Caracuta compie 36 anni

Ex azzurra e alzatrice di livello superiore, è il punto di riferimento della Narconon che cercherà di mantenere la Serie A2 con le unghie e con i denti ...

Volley A2/F – La tradizione per eccellenza, il Cuneo Volley l’ha trovata da Albertengo

I fratelli Livia e Massimo Albertengo, con la mamma Caterina, guidano, a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, l’azienda che porta dal 1905 il nome di famiglia. L’hanno ereditata da papà Domenico, ...