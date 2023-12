(Di giovedì 14 dicembre 2023) All’assemblea generale delle Nazioni Unite l’ambasciatore, Gilad Erdan, ha fatto un’altra azione dimostrativa. Dopo la stella di David sulla giacca stavolta ha mostrato il numero di telefono di Yahya Sinwar, il leader dinella Striscia di Gaza. «a lui seilil» ha dichiarato Erdan mostrando alla platea un cartello con sopra un numero di telefono. «gli e chiedete addi deporre le armi, di rilasciare gli ostaggi e di consegnarsi: questo porterà a unilche durerà per sempre», ha detto. Leggi anche: Onu, l’ambasciatore d’Israele si appunta la stella gialla al petto. «La indosseremo finché non condannerete le atrocità di ...

L'ambasciatore di Israele all'Onu mostra un cartello con 'il numero di telefono di Hamas a Gaza' e il volto di Sinwar

"Onestamente non capisco come ci si possa guardare allo specchio e sostenere una risoluzione che non condanna Hamas e neanche cita Hamas per nome. Ma ho un'idea. Seunil fuoco vero, ecco il contatto: questo è il numero di telefono dell'ufficio di Hamas a Gaza, potete chiamare e chiedere di Yahya Sinwar. Dite ad Hamas di deporre le armi, di ...

«Volete il cessate il fuoco Telefonate Hamas» e l'ambasciatore israeliano all'ONU mostra il numero di... Corriere TV

«Volete il cessate il fuoco Telefonate ad Hamas». L'azione dell'ambasciatore israeliano all'Onu - Il video Open

Guerra Israele-Hamas, news. Tel Aviv: "Avanti con o senza sostegno internazionale". LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, news. Tel Aviv: 'Avanti con o senza sostegno internazionale'. LIVE ...

"Volete la tregua Chiamate Hamas". L'ambasciatore israeliano mostra il numero di telefono

All'assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan ha mostrato un cartello con il (presunto) numero di telefono di Yahya Sinwar ...