Voci di Gaza – “Al nord le persone vengono lasciate morire e non c’è più copertura mediatica Tanti i corpi ancora sotto le macerie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sono quasi 18mila e 800 i morti nella Striscia didallo scorso 7 ottobre. Un numero catastrofico, al quale però bisogna aggiungere chi, compresi anziani e bambini, èle. “Stiamo parlando di migliaia di. Non ci sono i mezzi per estrarre io per recuperare i morti rimasti instrada” racconta in un audio un operatore di Oxfam fuggito daldella Striscia. “Al sud la situazione è orribile: non si trova nemmeno la farina per il pane o la legna per il fuoco. C’è la fame. E non è nemmeno paragonabile a quello che accade al. Lì lee non c’è nessuna. È una ...