Vitello Tonnato | un grande classico sempre raffinato a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilè un, anche e soprattutto a. Intramontabile, delicato, dal sapore appagante, nasce come piatto regionale piemontese, ma pian piano ha conquistato tutto il Bel Paese! Lo troviamo spesso sui banchi gastronomici della piccola e delladistribuzione, eppure prepararlo in casa è semplicissimo. Il segreto per la riuscita risiede ovviamente nella scelta della materia prima, che deve essere pregiata, e nell’attesa. La carne, ovviamente di, deve cuocere in un brodo vegetale per minuti. La cottura ideale prevede che resti rosata all’interno, ma su questo siamo libere di decidere se prolungarla ulteriormente a seconda delle preferenze personali. Una volta lessata, bisogna farla raffreddare completamente per parecchie ore, ...