Virus respiratori tra bambini | è boom di contagi in Italia | pronto soccorso e reparti pieni

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In queste ore nuovista correndo tra inel nostro Paese. Circa 30 i ricoveri nell’ospedale Santobono di Napoli, ma non solo, per bronchiolite. Un “aumento esponenziale” negli ultimi giorni che sta creando le prime code e occupando idegli ospedali ed il. Leggi anche: Zeman in ospedale, i medici lo trovano con un foglio in mano: cosa c’era scritto Leggi anche: La famosana uccisa in casa a Milano: il figlio accusato di omicidioditra i più piccoli Con il freddo inhanno iniziato a diffondersi i, in particolare tra i ...