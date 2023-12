“Violenza sulle donne | agire sul maltrattante” | le Acli portavoce di un nuovo approccio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaal centro del convegno in programma martedì 19 dicembre, alle ore 17, a Palazzo Paolo V: l’appuntamento è organizzato dalleprovinciali di Benevento in collaborazione con il Comune di Benevento, Cesvolab – Csv Irpinia Sannio Ets, cooperativa sociale Nuovi Incontri, cooperativa sociale Giada Onlus e associazione Simposio. L’incontro prevede i saluti istituzionali del sindaco della città, Clemente Mastella, del presidente Cesvolab, Raffaele Amore, dell’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, e del presidente regionaleCampania, Filiberto Parente. Interventi a cura di Fabio Martino, psicologo del progetto “Zeus”, che relazionerà circa il lavoro con gli uomini maltrattanti in un’ottica di protezione della donna; Maria Fanzo, referente ...

Maria Chiara Giannetta: "Il mio fidanzato Ha 20 anni più di me ma quella anziana sono io"

L'attrice, infatti, è impegnata con la fondazione Una Nessuna Centomila per sensibilizzare contro ladonne . Un impegno che ha deciso di assumere per un motivo ben preciso: "Mi sento ...

Violenza sulle donne: diminuiscono maltrattamenti, stalking e stupri. Ma una vittima su 3 è minorenne la Repubblica

Impianto sportivo di atletica, via al progetto esecutivo con avvio di gara

Sabato 16 Dicembre, alle ore 17, si terrà in piazza dei Leoni a Empoli la 'Passeggiata Rumorosa' per le vie del centro per dire basta alla violenza sulle donne. "Ribadiamo ancora una volta che non ...

Una passeggiata femminista contro la violenza di genere e i femminicidi

serve invece un percorso strutturale e sistemico di prevenzione alla violenza di genere che deve necessariamente passare per la conoscenza, per il confronto, per l’educazione sessuo-affettiva nelle ...