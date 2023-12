Violenza donne | Mattia Pd | Rocca garantisca centri antiviolenza nelle Università

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) POLITICA REGIONE LAZIO – “Quando qualche giorno fa l’assessora regionale alle Pari Opportunità, Baldassarre, per giustificare il taglio di 2,4 milioni di euro in bilancio alle misure sudi genere e pari opportunità, ha detto che è giusto che la maggioranza di Governo ‘persegua le proprie idee sullee realizzi le proprie scelte’, non immaginavamo che le ‘idee sulle’ del centro destra includessero anche la scelta di far morire iAnti”. Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora, membro della Commissione Pari Opportunità alla Pisana e Ambasciatrice di Telefono Rosa. “Prima la chiusura del centro antidell’ateneo di Cassino, poi di quello di Roma Tre, ...