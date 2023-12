Ansia Gabbia, sviene dopo scontro con Albiol: UFFICIALE, le sue condizioni

Grande preoccupazione per Matteodurante Rennes -: colpo alla tempia, sviene in campoGrande apprensione per Matteodurante i minuti finali di Rennes -. Nel recupero il difensore, di proprietà del ...

Attimi di paura durante Rennes-Villarreal: Gabbia perde i sensi ed esce in barella TUTTO mercato WEB

Villarreal, Gabbia uscito dal campo in barella: ansia nel match col Rennes Pianeta Milan

Paura per Gabbia, perde i sensi dopo una ginocchiata alla testa: lascia il campo in barella

Nei minuti di recupero di Villarreal-Rennes Gabbia si è accasciato al suolo dopo aver ricevuto una ginocchiata fortuita da Albiol: ha ripreso ...

Matteo Gabbia svenuto dopo uno scontro con Albiol: le condizioni del difensore

Momento di preoccupazione durante Rennes-Villarreal: Matteo Gabbia è svenuto dopo aver preso un colpo alla testa.