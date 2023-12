Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL 14 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA COINVOLTO UN MOTOCICLO RESTANO DISAGI SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE RALLENTATO A PARTIRE DAL BIVIO PER LA COLOMBO FINO A PARCO DEI MEDICI VERSO IL RACCORDO; RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE; IN CHIUSURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA LA ...