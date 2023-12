Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL 14 DICEMBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA CASORIA E NAPOLI CENTRALE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UN SOLO BINARIO, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI. E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI VERSO IL RACCORDO; ...