Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 17 | 45

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL 14 DICEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PROVOCA DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PARCO DEI MEDICI, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DAL BIVIO EPR LA COLOMBO IN DIREZIONE FIUMICINO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA ...