Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL’14 DICEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULATRE CODE TRA APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA VIA DEL PESCACCIO ED AURELIA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLNTATO CON CODE A MONTERTONDO SCALO TRA VIA NILDE IOTTI E VIA ATERNO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral