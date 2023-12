Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL’14 DICEMBREORE 935 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA ETERAMO SULLAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE PER UN CANTIERE ATTIVO CODE SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NETTUNSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’IUNCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREOBIJ Servizio fornito da Astral