Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL’14 DICEMBREORE 905 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BOCCEA E CASSIA BIS MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO ED AURELIA,FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLAFIUMICINO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMINO ...