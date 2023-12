Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL’14 DICEMBREORE 830 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASSIA BIS MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO ED AURELIA,FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIAL EST SULLAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMINO Servizio fornito da Astral