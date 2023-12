Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)DEL’14 DICEMBREORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PREN4ESTINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE ROM A MENTRE SULLA STATALE FLAMINIA SI STA IN CODA A MALBORGHETTO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA VERSO LA CAPITALE Servizio fornito da Astral