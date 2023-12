Verso Napoli-Cagliari | report da Castel Voltuno | lavoro in palestra per Ostigard

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il, dopo aver raggiunto il passaggio del turno in Champions League con la vittoria contro il Braga, deve rilanciarsi in campionato. Sabato 16 dicembre arriverà ilal Maradona con Mazzarri che dovrà sempre fare i conti con l’emergenza in difesa. Una parziale buona notizia è arrivata dache nell’allenamento della mattinata è ritornato a lavorare in. Dopo lo stop di ieri Leoè tornato ad allenarsi in. Sul fronte terzini Mari Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo e Olivera ha fatto terapie epersonalizzato in. Per quanto riguarda il resto della squadra è stata impegnata in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. SportFace.