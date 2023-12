Verso la sfida col Cagliari per sfatare il tabù “Maradona”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Colgli azzurri proveranno a cambiare la tendenza negativa in casa Ildi Claudio Ranieri sarà il prossimo avversario del Napoli. Gli azzurri proveranno a ritrovare la vittoria in casa in campionato. Dopo le ultime uscite deludenti e le due sconfitte consecutive con Inter e Juventus gli uomini di Mazzarri sono obbligati a vincere. È fondamentale cominciare ad inanellare una serie di risultati positivi se non si vuole perdere terreno anche dalla zona Champions. È finito il tempo di scuse e giustificazioni. Sia il tecnico che i calciatori devono dimostrare il loro valore a prescindere dalle contrarietà che si possono verificare. Se per il discorso scudetto Inter e Juventus sembrano ormai irraggiungibili, la lotta per il terzo e quarto posto si prospetta agguerrita. Sono ben sei le squadre in soli 6 punti. Da questo momento in poi sarà ...