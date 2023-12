Verso Euro 2024 | previsioni e prospettive per l’Italia

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Campionatopeo di calcio UEFA, noto anche come Germania, sarà la 17ª edizione della manifestazione continentale per squadre nazionali: dopo l’edizione itinerante del 2020, che poi causa Covid fu rimandata all’anno successivo 2021, l’evento torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania. Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglioin dieci città tedesche: Berlino, Colonia, Dortmund, Francoforte, Gelsenkirchen, Lipsia, Monaco di Baviera, Norimberga, Stoccarda e Amburgo. Breve storia dei campionatipei I campionatipei di calcio sono organizzati dalla UEFA dal 1960. Il torneo si svolge ogni quattro anni e vede la partecipazione delle migliori squadre nazionalipee. La prima edizione del ...